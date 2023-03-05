Екологічні збитки України від агресії РФ становлять 3 трлн грн

Екологічні збитки України від повномасштабної агресії РФ становлять 3 трильйони грн, частину природних ресурсів втрачено назавжди.

Про це на міжнародній конференції у Львові повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, інформує Інтерфакс-Україна.

"Росіяни як варвари знищують усе, навіть не усвідомлюючи, що навколишнє середовище не визнає кордонів. Ми вже підрахували збитки: 3 трильйони гривень екологічних збитків - забруднення землі, повітря, спалені ліси, знищені природні ресурси. Є природні ресурси України, які втрачені назавжди", - сказав міністр.

За словами міністра, найбільше страждають лісові насадження.

"Майже 3 млн га лісу було пошкоджено - це майже третина лісових територій України, 500 тис. га перебувають наразі під окупацією або в зоні військових дій", - уточнив він.

Унаслідок дій РФ шкода природному розмаїттю становить 600 видів фауни і 750 видів флори.

Нагадаємо, що збитки від забруднення Бузького лиману та земельних ділянок соняшниковою олією після атаки російських дронів склали майже 40 млрд грн.