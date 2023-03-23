В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух (оновлено)

У місті Мелітополь, тимчасово окупованого росіянами, сьогодні вранці пролунав гучний вибух.

Про це повідомив у Telegram мер міста Іван Федоров.

"Гучний вибух у тимчасово окупованому Мелітополі. Уточнюємо подробиці", - написав він.

Оновлено. Вибух стався біля пожежної частини, де нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій. Окупанти також повідомляють про постраждалого поліцейського-колаборанта.

"Зігнали фейкову «поліцію» і рятувальників на вулицю Івана Алєксєєва - біля пожежної частини нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій. Повідомили про постраждалого «поліцейського». Напевно далі в «найкращих» рашистських традиціях перекриють вулицю і будуть шукати «диверсантів»", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, 14 березня в місті Мелітополь підірвали авто Івана Ткача – зрадника, який володів однією з найбільших у місті транспортних компаній та мав зв’язки з російськими окупантами. Після захоплення півдня області його призначили директором МУП “Міський транспорт” воєнно-громадянської адміністрації Запорізької області..

3 березня окупаційна "влада" тимчасово захопленої частини Запорізької області заявила, що Мелітополь буде "столицею" загарбаної ними території. Повністю захопити область ворогу не вдалося, зокрема не вдалось окупувати облцентр Запоріжжя.