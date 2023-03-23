За вчора росіяни вбили в Херсонській області щонайменше одну мирну людину, двох поранила

Протягом 22 березня російська армія 54 рази обстріляла артилерією та “Градами” Херсонську область. По Херсону ворог цілився пʼять разів.

10 снарядів влучили в житлові квартали, багатоповерхівки і приватні будинки. Про це в Telegram повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

На жаль, є жертви. Одна людина загинула, двоє дістали поранення”, – зазначив він.

Зі звільненої території області за вчора евакуювали 91 людину.

Нагадаємо, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Малинівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області, а також Гаврилівка, Іванівка, Зеленівка, Дніпровське та місто Херсон.