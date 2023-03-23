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На Харківщині в результаті обстрілів пошкоджено храм і житлові будинки

Минулої доби окупанти обстрілювали прикордоння Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Харківського районів.

На Харківщині в результаті обстрілів пошкоджено храм і житлові будинки
Харківщина, наслідки обстрілів
Фото: t.me/synegubov

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Харківського районів області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За минулу добу, на щастя, внаслідок обстрілів постраждалих немає", - написав Синєгубов.

У селі Чернещина в результаті обстрілів пошкоджено будівлю храму та загорілася трава на відкритій території. У смт Вільча та с. Вовчанські хутори пошкоджено щонайменше чотири житлових будинки, а в с. Вільхуватка внаслідок мінометних обстрілів зруйновано приватний будинок, ще два пошкоджено.

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Нагадаємо, 20 березня під вогнем окупантів перебувало щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.

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