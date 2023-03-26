Жителів Одещини попередили про підвищення мінної небезпеки через шторм

Існує загроза детонації мін та викидання на берег.

Шторм у морі біля Одещини підвищує мінну небезпеку.

Про це у телеграмі повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"В морі штормить: такі погодні умови підвищують мінну небезпеку. Ворожі вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя. Також існує загроза детонації мін та викидання на берег", - зазначив Братчук.

Він закликав жителів області бути обережними.

Нагадаємо, раніше на Одещині знищили чергову морську міну, яку до берегів після потужного шторму.

Тим часом на Харківщині 70-річний водій автомобіля загинув внаслідок наїзду на вибуховий пристрій.