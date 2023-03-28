У США жінка застрелила трьох дітей і трьох дорослих у християнській школі

28-річна жінка застрелила трьох дітей і трьох дорослих у приватній христинський школі міста Нешвілл американського штату Теннессі.

Про це пише The Guardian та Голос Америки.

Жінка зайшла у школу через церкву, пронісши з собою дві напівавтоматичні гвинтівки та пістолет. Поліція застрелила нападницю на місці злочину.

Відомо, що усім загиблим дітям було по 9 років.

Коментуючи стрілянину, президент США Джо Байден повторив свій заклик до Конгресу ухвалити реформу контролю над зброєю, включно зі забороною штурмової.

“Ми повинні зробити більше, щоб зупинити збройне насильство, яке розриває наші громади”, – сказав він.

Жінка-нападник – незвичайне явище у статистиці масових розстрілів у школах США. За даними дослідницького центру The Violence Project, з 1966 року лише чотири зі 191 масового розстрілу в школах було здійснено жінками.

У 2020 році зброя випередила автомобільні аварії як головну причину смерті дітей і підлітків.

У травні минулого року в Увалде, штат Техас, у початковій школі загинули 19 дітей і двоє вчителів. Нещодавно шестирічна дитина застрелила свого вчителя у Вірджинії, а старшокласник у Колорадо застрелив двох адміністраторів.

Згідно з ресурсом K-12 School Shooting Database, цього року в США було щонайменше 89 випадків насильства зі зброєю в освітніх установах (від дитячих садків до старшої школи) або під час шкільних заходів.

Стрілянина в Нешвіллі стала 128-мою масовою стріляниною в США цього року, згідно з Архівом насильства зі зброєю, який визначає масову стрілянину як поранення або вбивство щонайменше чотирьох людей, не враховуючи нападника.

Нагадаємо, ввечері 9 березня у районі Гамбурга Альстердорф відбулася стрілянина в центрі Свідків Єгови, яка призвела до численних жертв. Загинули восьмеро людей, ще десятки отримали поранення, серед яких була українка.