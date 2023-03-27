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Ядерна зброя у Білорусі: Науседа закликав зупинити Росію

Він зазначив, що ядерний шантаж РФ триває.

Ядерна зброя у Білорусі: Науседа закликав зупинити Росію
Президент Литви Гітанас Науседа
Фото: ОПУ

Президент Литви Гітанас Науседа закликав зупинити Росію, поки вона не спричинила ядерної катастрофи.

Про це він повідомив у Twitter.

"Російський ядерний шантаж триває, оскільки Путін оголосив про плани розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. І знову - повне нехтування міжнародними угодами. Агресора необхідно зупинити, щоб він не спричинив ядерну катастрофу", - наголосив литовський лідер. 

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Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив Олександр Лукашенко.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, заява Путіна створює ще більші умови до внутрішньої дестабілізації Білорусі.

Україна також вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.

Литва вимагатиме нових санкцій у відповідь на намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

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