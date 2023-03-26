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У НАТО заявили, що стежать за ситуацією у зв'язку з заявою Росії про ядерну зброю

Союзники з НАТО діють при повному дотриманні своїх міжнародних зобов'язань.

У НАТО заявили, що стежать за ситуацією у зв'язку з заявою Росії про ядерну зброю
Фото: nato.int

Офіційна представниця НАТО Оана Лунгеску заявила, що в Альянсі уважно спостерігають за ситуацією після заяв Росії про розміщення ядерної зброї на території Білорусі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Лунгеску.

"НАТО проявляє пильність, і ми уважно стежимо за ситуацією. Ми не бачили жодних змін у ядерній політиці Росії, які змусили б нас скоригувати свою власну", - йдеться в заяві.

Лунгеску наголосила, що союзники з НАТО діють при повному дотриманні своїх міжнародних зобов'язань.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив Олександр Лукашенко.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, заява Путіна створює ще більші умови до внутрішньої дестабілізації цієї країни.

Україна також вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.

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