За добу на Херсонщині четверо цивільних постраждали в результаті підриву на ворожих мінах

Мешканців закликають утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок, які ще не оглянули сапери.

Четверо цивільних постраждали в Херсонській області протягом поточної доби внаслідок підриву на ворожих мінах.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

"Уже четвертий випадок за день підриву на вибухівці цивільного. Цього разу поблизу села Костирка Високопільського району. Чоловік оглядав поле і натрапив на міну, залишену росіянами", - написав Прокудін у Telegram.

Він зазначив, що кількома годинами раніше в Бериславському районі, біля сіл Іщенка та Іванівка, на полях підірвалися ще троє людей.

"У трагічному підсумку - чотири людини з важкими травмами перебувають у лікарнях", - додав голова ОВА.

Він закликав громадян не "випробовувати долю" та утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок, які ще не оглянули сапери.

"Усі ці території є потенційно замінованими та небезпечними. Бережіть себе", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25-річний житель Херсонської області дістав тяжкі поранення через підрив на протипіхотній міні “Лепесток”, залишеній російськими окупантами.