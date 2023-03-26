У неділю, 26 березня, російські військові атакували місто Куп’янськ на Харківщині.

Про це йдеться в повідомленні місцевої пресслужби ДСНС.

«Виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння. Вражено гараж, дах і вікна житлового будинку, паркан та автомобіль», – розповіли рятувальники.

Крім того, за даними бійців ДСНС, внаслідок іншої атаки армії РФ було пошкоджено газогін, зовнішню стіну, вікна, двері під’їзду та балкони у житловому 5-типоверховому будинку.

На щастя постраждалих не виявлено.

Фото: ДСНС

Як повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, окупанти протягом останніх тижнів найбільше артилерійських обстрілів здійснюють на Куп'янсько-Лиманському напрямку.