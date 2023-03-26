Череватий: Росіяни найбільше обстрілів здійснюють на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Ворог втратив там БМП, бойову машину десанту, а також зенітно-ракетний комплекс.

Окупанти протягом останніх тижнів найбільше артилерійських обстрілів здійснюють на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«На Куп'янсько-Лиманському напрямку останніми тижнями ворог намагається активізуватися. Цей напрямок вже декілька тижнів переважає по артилерійських ударах: 370 обстрілів за цю добу вони завдали ствольною та реактивною артилерією. Десять боєзіткнень було», - сказав Череватий.

За його словами, ворог втратив там бойову машину піхоти, бойову машину десанту, а також зенітно-ракетний комплекс.

"Цього ранку 92 бригада на цьому напрямку знищила дороговартісний комплекс радіоелектронної боротьби", - сказав Череватий.

Ситуація на цьому напрямку значно відрізняється від бахмутського тим, що в Бахмуті була більша амплітуда атак. Там вагнерівці фактично без перерви намагалися їх вести. На Куп'янсько-Лиманському напрямку регулярні війська, в основному посилені мобілізованими.

«Вони тут ведуть більш схожі на класичні бойові дії, тому й втрати дещо менші. Ось за цю добу вони втратили 164 окупантів, 100 поранено», - сказав Череватий.

Також Череватий 26 березня сказав, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у районі Бахмута, попри те, що бої тривають.