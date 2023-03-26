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Окупанти здійснили ракетний удар по двох багатоповерхівках Авдіївки

Попередньо без жертв.

Окупанти здійснили ракетний удар по двох багатоповерхівках Авдіївки
Фото: Андрій Єрмак

Російські окупанти продовжують обстрілювати Авдіївку Донецької області. 

Про це у Телеграм написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вони (росіяни - ред.) здійснили ракетний авіаудар по двох багатоповерхівках. Попередньо без жертв", - йдеться у повідомленні.

Фото: Андрій Єрмак

Фото: Андрій Єрмак

Фото: Андрій Єрмак

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Нагадаємо, що вночі та зранку 26 березня тривали інтенсивні обстріли Авдіївки з артилерії та "Градів", зокрема, касетними боєприпасами. Снаряди влучили по території чотирьох вулиць.

А зранку 25 березня російські військові завдали удару двома ракетами по Авдіївці.

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