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В Україну приїхав посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум

Востаннє він відвідував нашу державу у 2016-му.

В Україну приїхав посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум
Фото: Instagram/orlandobloom

В Україну прибув британський актор та посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум.

Про це йдеться в його дописі в інстаграмі.

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"Сьогодні я прибув до України для своєї першої поїздки з 2016 року. Я б ніколи не очікував, що війна може загостритися по всій державі... Але сьогодні мені пощастило почути дитячий сміх у центрі "Спільно", який підтримує ЮНІСЕФ, безпечному, теплому та затишному місці, де діти можуть грати, навчатися та отримувати психосоціальну підтримку", - розповів Блум.

За його словами, таких центрів в Україні налічується понад 180. Актор відвідав "Спільно", який розташований під землею.

"Той, який я відвідав сьогодні, був відкритий під землею на станції метро, щоб забезпечити їхню (дітей - Ред.) безпеку. На декілька годин щодня батьки можуть залишити своїх дітей і дати їм відчуття нормальності, пограти в ігри та просто побути дітьми... Дітям в Україні потрібно повернути дитинство", - підкреслив Блум.

Нагадаємо, за даними ЮНІСЕФ, більш ніж половина українських дітей стали біженцями. 1,8 млн маленьких українців знайшли притулок за кордоном, понад 2,5 млн втекли від війни у безпечніші регіони країни.

Раніше фонд передав опорним школам України $3 млн.

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