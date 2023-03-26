За минулу добу Росія обстріляла вісім областей України, загинули п'ятеро людей

25 осіб отримали поранення в результаті російських атак.

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За минулу добу, 25 березня, Росія обстріляла вісім областей України.

Про це повідомляє Ситуаційний центр Міністерства оборони України, передає Military Media Center.

В результаті ворожих атак п'ятеро цивільних загинули, ще 25 отримали поранення.

Росіяни задіяли різні види озброєння: міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК “С-300”, БПЛА “Ланцет”, тактичну авіацію. Під обстріли потрапили 132 населених пунктів, було підтверджено ураження 63 об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, російські загарбники за минулу добу випустили понад 200 снарядів під час обстрілів Херсонської області.

Ввечері 25 березня рашисти обстріляли з дрона Нікополь на Дніпропетровщині.