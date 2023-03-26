ЗСУ знищили спостережний пункт росіян

Українські військові знищили спостережний пункт російських окупантів на півдні.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.
"Нашою авіацією нанесено удари по зосередженню сил та засобів противника на лівому березі Дніпра. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано комплекс вогневих завдань. За підтвердженими даними знищено ворожий спостережний пункт та інженерну техніку, демілітаризовано 8 рашистів", - йдеться у повідомленні.
Військові зазначають, що інші результати атаки дорозвідуються.
Нагадаємо, що за минулу добу, 25 березня, українські захисники ліквідували ще 660 російських загарбників.