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ЗСУ знищили спостережний пункт росіян

Також ліквідовані вісім окупантів.

ЗСУ знищили спостережний пункт росіян
Фото: скрин відео

Українські військові знищили спостережний пункт російських окупантів на півдні. 

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Нашою авіацією нанесено удари по зосередженню сил та засобів противника на лівому березі Дніпра. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано комплекс вогневих завдань. За підтвердженими даними знищено ворожий спостережний пункт та інженерну техніку, демілітаризовано 8 рашистів", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що інші результати атаки дорозвідуються.

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Нагадаємо, що за минулу добу, 25 березня, українські захисники ліквідували ще 660 російських загарбників.

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