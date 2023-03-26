У Донецькій ОВА показали, як зараз виглядає місто Вугледар.
Фото опублікував у Телеграм керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Коли зайві будь-які слова. Так нині виглядає Вугледар", - йдеться у повідомленні.
Останніми місяцями росіяни докладають значних зусиль, щоб захопити місто, але зазнають серйозних втрат. Окупанти продовжують щодня обстрілювати Вугледар із артилерії та іншого озброєння.
Нагадаємо, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у районі Бахмута, попри те, що бої тривають.
Як повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, окупанти протягом останніх тижнів найбільше артилерійських обстрілів здійснюють на Куп'янсько-Лиманському напрямку.