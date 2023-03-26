Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Прикордонники затримали на в'їзді до Києва архієрея УПЦ МП з тісними російськими зв'язками
“Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу
“Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Один день із життя майбутнього десантника. Як готують до бою мобілізованих у навчальному центрі ДШВ
Один день із життя майбутнього десантника. Як готують до бою мобілізованих у навчальному центрі ДШВ
Т-54. Росія починає захлинатися
Т-54. Росія починає захлинатися
Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто
Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто
Пентагон прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю у Білорусі
Пентагон прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю у Білорусі
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
ГоловнаСуспільствоВійна

Коли зайві будь-які слова, - Кириленко оприлюднив нові фото Вугледару

Окупанти продовжують щодня обстрілювати місто.

Коли зайві будь-які слова, - Кириленко оприлюднив нові фото Вугледару
Фото: Донецька ОВА

У Донецькій ОВА показали, як зараз виглядає місто Вугледар. 

Фото опублікував у Телеграм керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Коли зайві будь-які слова. Так нині виглядає Вугледар", - йдеться у повідомленні.

Останніми місяцями росіяни докладають значних зусиль, щоб захопити місто, але зазнають серйозних втрат. Окупанти продовжують щодня обстрілювати Вугледар із артилерії та іншого озброєння.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у районі Бахмута, попри те, що бої тривають. 

Як повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, окупанти протягом останніх тижнів найбільше артилерійських обстрілів здійснюють на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також