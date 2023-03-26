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У Донецькій ОВА показали, як зараз виглядає місто Вугледар.

Фото опублікував у Телеграм керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Коли зайві будь-які слова. Так нині виглядає Вугледар", - йдеться у повідомленні.

Останніми місяцями росіяни докладають значних зусиль, щоб захопити місто, але зазнають серйозних втрат. Окупанти продовжують щодня обстрілювати Вугледар із артилерії та іншого озброєння.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у районі Бахмута, попри те, що бої тривають.

Як повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, окупанти протягом останніх тижнів найбільше артилерійських обстрілів здійснюють на Куп'янсько-Лиманському напрямку.