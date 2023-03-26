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Росіяни за день двічі обстріляли Чернігівщину

Попередньо, серед населення ніхто не постраждав.

Росіяни за день двічі обстріляли Чернігівщину
Ілюстративне фото
Фото: dpsu.gov.ua

Російські військові за день двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

З 14:40 до 15:00 тричі з міномета було обстріляно населений пункт Карповичі. Попередньо, серед населення ніхто не постраждав.

"Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила. В результаті обстрілу пошкоджений приватний будинок", - йдеться в повідомленні.

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З 17:25 до 17:55 було зафіксовано вісім обстрілів, ймовірно з міномета 120 мм, неподалік населеного пункту Блешня. Там також ніхто не постраждав серед цивільних.

Нагадаємо, 24 березня російська армія обстріляла прикордоння Чернігівської області, внаслідок чого загинула мирна людина.

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