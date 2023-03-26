Росіяни за день двічі обстріляли Чернігівщину

Російські військові за день двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

З 14:40 до 15:00 тричі з міномета було обстріляно населений пункт Карповичі. Попередньо, серед населення ніхто не постраждав.

"Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила. В результаті обстрілу пошкоджений приватний будинок", - йдеться в повідомленні.

З 17:25 до 17:55 було зафіксовано вісім обстрілів, ймовірно з міномета 120 мм, неподалік населеного пункту Блешня. Там також ніхто не постраждав серед цивільних.

Нагадаємо, 24 березня російська армія обстріляла прикордоння Чернігівської області, внаслідок чого загинула мирна людина.