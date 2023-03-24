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Унаслідок обстрілу Чернігівської області загинув мирний мешканець

Росіяни відкрили вогонь із мінометів по селу Городище. 

Російська армія обстріляла прикордоння Чернігівської області, внаслідок чого загинула мирна людина.

Інформація про обстріл зʼявилася близько 12:20. Росіяни стріляли, ймовірно, з міномету 120 мм, в районі н.п. Городище, повідомили в оперативному командуванні "Північ" у Телеграм.

В результаті обстрілу згорів один приватний будинок, загинув місцевий мешканець н.п. Городище.

"Вчергове наголошуємо, що відвідування прикордонної смуги є вкрай небезпечним для життя. Закликаємо переміститися вглиб території не менше ніж на 20 кілометрів", – закликали в ОК.  

Нагадаємо, що сьогодні росіяни також обстріляли мінометами Харківку Сумської області. Цієї ночі ворог випустив 10 авіабомб по цій області, внаслідок чого загинули двоє, поранені 10 мирних. 

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