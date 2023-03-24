Унаслідок обстрілу Чернігівської області загинув мирний мешканець

Російська армія обстріляла прикордоння Чернігівської області, внаслідок чого загинула мирна людина.

Інформація про обстріл зʼявилася близько 12:20. Росіяни стріляли, ймовірно, з міномету 120 мм, в районі н.п. Городище, повідомили в оперативному командуванні "Північ" у Телеграм.

В результаті обстрілу згорів один приватний будинок, загинув місцевий мешканець н.п. Городище.

"Вчергове наголошуємо, що відвідування прикордонної смуги є вкрай небезпечним для життя. Закликаємо переміститися вглиб території не менше ніж на 20 кілометрів", – закликали в ОК.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни також обстріляли мінометами Харківку Сумської області. Цієї ночі ворог випустив 10 авіабомб по цій області, внаслідок чого загинули двоє, поранені 10 мирних.