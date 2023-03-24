В Україні через російську агресію загинули понад 8 тисяч цивільних, - ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала загибель внаслідок війни понад 8 тисяч та поранення майже 14 тисяч цивільних осіб.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Війна призвела до колосальних людських втрат. Станом на цей тиждень ми задокументували, що понад 8 тис. цивільних осіб загинули, майже 14 тис. дістали поранення”, - заявила голова Місії Матільда Богнер на презентації двох нових доповідей - про поводження з військовополоненими та загальну ситуацію з правами людини в Україні за шість місяців до 31 січня цього року.

Вона додала, що понад 90% жертв серед цивільних були спричинені ракетами, зброєю вибухової дії або мінами.

Водночас голова Моніторингової місії ООН зауважила, що реальні цифри жертв серед цивільних, “на жаль, значно, вищі”.

Нагадаємо, раніше комісія ООН заявила, що атаки військ РФ на Драмтеатр у Маріуполі та Краматорський вокзал мали невибірковий характер. Комісія дійшла висновку, що Росія порушила міжнародне гуманітарне право.