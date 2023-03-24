Загалом бійці ДСНС виявили та знешкодили більше 200 снарядів.

На Вінниччині виявили цілий арсенал боєприпасів часів Другої світової війни.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

“Вінницька область: цілий арсенал боєприпасів часів Другої світової війни виявлено за межами с. Оратів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повідомлення про це надзвичайники отримали 22 березня о 15:25.Наступного дня, прибувши на місце виявлення небезпечної знахідки, піротехніки вилучили та знешкодили 41 одиницю боєприпасів, серед яких 40 артснарядів калібром 76 мм та одна 82-міліметрова мінометна міна.

23 березня, під час проведення розвідки прилеглої території, бійці ДСНС додатково виявили ще 162 одиниці артилерійських снарядів калібром 76 мм. ЇХ вилучили для подальшого знищення.

Нагадаємо, нещодавно на російській міні підірвався житель Харківщини. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.