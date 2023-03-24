Владика Павло заявив, що ченці не можуть виселитися з Лаври, бо їм нема куди перевезти речі
Владика Павло заявив, що ченці не можуть виселитися з Лаври, бо їм нема куди перевезти речі
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Париж смердить і палає, у парламенті – криза, а Макрон проводить пенсійну реформу
Париж смердить і палає, у парламенті – криза, а Макрон проводить пенсійну реформу
Губернатор Флориди ДеСантіс змінив свою риторику щодо війни в Україні
Губернатор Флориди ДеСантіс змінив свою риторику щодо війни в Україні
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни
НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни
Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
ГоловнаСуспільствоВійна

На Вінниччині виявили цілий арсенал боєприпасів часів Другої світової війни

Загалом бійці ДСНС виявили та знешкодили більше 200 снарядів.

На Вінниччині виявили цілий арсенал боєприпасів часів Другої світової війни
Фото: ДСНС України

На Вінниччині виявили цілий арсенал боєприпасів часів Другої світової війни. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України. 

“Вінницька область: цілий арсенал боєприпасів часів Другої світової війни виявлено за межами с. Оратів”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що повідомлення про це надзвичайники отримали 22 березня о 15:25.Наступного дня, прибувши на місце виявлення небезпечної знахідки, піротехніки вилучили та знешкодили 41 одиницю боєприпасів, серед яких 40 артснарядів калібром 76 мм та одна 82-міліметрова мінометна міна. 

23 березня, під час проведення розвідки прилеглої території, бійці ДСНС додатково виявили ще 162 одиниці артилерійських снарядів калібром 76 мм. ЇХ вилучили для подальшого знищення.

Нагадаємо, нещодавно на російській міні підірвався житель Харківщини. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також