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У Молдові почалися військові навчання за участю трьох країн НАТО

Joint Combined Exchange Training відбувається відповідно до плану підготовки Національної армії на 2023 рік.

У Молдові почалися військові навчання за участю трьох країн НАТО
Фото: army.md

У Міноборони Молдови попередили громадян про майбутні військові навчання за участю союзників та закликали не поширювати чутки й припущення щодо цього.

Про це повідомляє Міноборони країни.

"Військовослужбовці Національної армії разом із колегами з Румунії, Сполучених Штатів Америки та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії навчатимуться на багатонаціональних навчаннях JCET-2023 (Спільні комбіновані навчання за обміном)", - йдеться в повідомленні.

Навчання відбудуться в навчальних центрах Національної армії з 27 березня по 7 квітня.

Згідно зі сценарієм, військовослужбовці виконають передові бойові стрільби, десантування з парашутом, тренування в польових умовах із виконанням конкретних завдань. Joint Combined Exchange Training відбувається відповідно до плану підготовки Національної армії на 2023 рік.

Нагадаємо, раніше також повідолялося, що ЄС направить цивільну місію до Молдови, щоб допомогти країні протистояти гібридним загрозам.

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