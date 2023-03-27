Влада Китаю намагалася повернути на батьківщину засновника Alibaba Group Джека Ма, - Bloomberg

27 березня цього року він відвідав засновану ним школу в китайському місті Ханчжоу.

Влада Китаю намагалася повернути на батьківщину мільярдера, засновника компаній Alibaba Group та Ant Group Джека Ма.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, передає "Радіо Свобода".

Попри запевнення китайської влади про "непохитну підтримку" приватного сектору, Джек Ма вирішив залишитися за кордоном. Він заявив, що відійшов від управління своїми компаніями і хоче зосередитись на дослідженнях сільськогосподарських технологій.

Керівникам Alibaba і Ant Group Джем Ма повідомив, що їм не варто очікувати його повернення до Китаю.

"У міру того, як глава КНР Сі Цзіньпін консолідує владу та переорієнтує увагу на економіку, нова команда хоче створити імідж, сприятливий для бізнесу. І Джек Ма, можливо, є одним із найкращих шансів Пекіна відновити свою репутацію у приватному секторі в Китаї та за його межами, зазначає видання", - пише видання.

South China Morning Post пише, що 27 березня цього року Джек Ма відвідав засновану ним школу в китайському місті Ханчжоу. За їхніми словами, Джек Ма зустрівся з вчителями та учнями школи, вони обговорили питання освіти та використання технологій штучного інтелекту.

Нагадаємо, що Джек Ма понад рік живе за кордоном. The Financial Times писало, що він поїхав до Токіо. Це сталося після того, як влада Китаю відклала на невизначений термін первинне розміщення акцій Ant Group на Шанхайській та Гонконзькій фондових біржах, а самого Ма регулятори викликали на допит. Джек Ма неодноразово критикував китайських урядовців. Він заявляв, що регуляторні заходи не відповідають часу, наполягав на захисті інтересів банків.

У квітні 2021 року Державне управління ринкового регулювання Китаю оштрафувало Alibaba Group за порушення антимонопольного законодавства на 18,2 млрд юанів (2,8 млрд доларів) – це рекордний для Китаю корпоративний штраф. Регулятор звинуватив компанію, відому на європейському ринку інтернет-магазину AliExpress, у примусі продавців торгувати тільки на одній платформі.