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У Білорусі Тихановську заочно засудили до 15 років колонії

Її визнали винною у "змові, вчиненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом".

У Білорусі Тихановську заочно засудили до 15 років колонії
Світлана Тихановська
Фото: EPA/UPG

Суд у Мінську заочно засудив екскандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановську до 15 років колонії.

Про це повідомляє Белта.

Зазначається, що Тихановську визнали винною у "змові, вчиненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом".

Також її звинуватили у "створенні екстремістського формування та керівництві ним, публічних закликах до захоплення влади та діях, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі".

Білоруський режим також засудив опозиційного політика, ексдипломата Павла Латушко. Йому заочно призначили 18 років суворого режиму у виправній колонії.

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Нагадаємо, в грудні 2021 року суд у Гомелі засудив чоловіка Тихановської Сергія до 18 років колонії посиленого режиму. В цій справі було засуджено ще п'ятьох обвинувачених. Вони отримали від 14 до 16 років.

Сергій Тихановський – білоруський блогер, автор каналу You Tube "Країна для життя", в якому він відкрито говорив про проблеми, які є в Білорусі. Центральна виборча комісія відмовила йому в реєстрації в якості кандидата в президенти. Пізніше він затриманий і відтоді перебуває під вартою. Його визнано політв’язнем.

Після арешту чоловіка Тихановська заявила, що балотуватиметься замість нього на президентських виборах. 14 серпня 2020 року, ЦВК Білорусі офіційно оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів. Згодом Тихановська заявила, що набрала від 60 до 70 % голосів та звернулася до західних країн з проханням закликати до повторних виборів.

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