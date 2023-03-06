Росія почне головувати в Радбезі ООН 1 квітня, якщо члени ради не скасують це

Уже першого квітня Росія почне головувати в Раді безпеки Організації Обʼєднаних Націй, якщо справедливість не візьме гору. Не допустити російського представника Василя Небензю до головування можуть лише члени Ради, але не генеральний секретар Антоніу Гутерреш.

Про це в твіттері написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Членами президії Ради зараз є, зокрема, Японія, Мальта, Мозамбік, РФ, Швейцарія, ОАЕ та Велика Британія, Франція, Китай, США, Бразилія, Еквадор.

"В ніч вторгнення рф Антоніу Гутерреш назвав це "найсумнішим днем за його перебування на посаді".Це буде найсумнішим днем в історії ООН до 1 квітня 2023, коли, якщо справедливість не візьме гору, рф почне головування в РадБезі. Досить ґвалтувати правосуддя та гнобити Статут ООН!" – написав Кислиця.

В ніч вторгнення рф @antonioguterres назвав це "найсумнішим днем за його перебування на посаді".

Це буде найсумнішим днем в історії ООН до 1 квітня 2023, коли, якщо справедливість не візьме гору, рф почне головування в РадБезі. Досить ґвалтувати правосуддя та гнобити Статут ООН! pic.twitter.com/wJxjv4kx9t — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 6, 2023

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року Росія вчинила повномасштабний напад на Україну саме під час засідання в ООН. За рік великої війни члени Радбезу так і не спромоглися позбутися Росії, яка після розпаду СРСР оголосила себе його правонаступницею. Росія як постійний член Ради безпеки ООН має право вето на будь-яке її рішення.

Головування в Раді безпеки ООН змінюється щомісяця в порядку англійського алфавіту. Радбез формується з 15 членів (пʼяти постійних і 10 непостійних).