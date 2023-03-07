У Франції сьогодні може відбутися найбільший страйк проти пенсійної реформи Макрона

Очікується, що страйки вразять школи, аеропорти, електростанції та нафтопереробні заводи з потенційно значними перебоями в громадському транспорті та постачанні палива.

Франція готується до великого протистояння у вівторок проти флагманської пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона, оскільки ухвалення скандального законопроєкту завершується.

Про це пише Politoco.

Профспілки та ліві партії закликали робітників “завести Францію в глухий кут”, що може стати наймасштабнішим страйком проти планів уряду підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років.

Очікується, що страйки вразять школи, аеропорти, електростанції та нафтопереробні заводи з потенційно значними перебоями в громадському транспорті та постачанні палива.

“Ми завжди говорили, що за потреби перейдемо на вищу передачу. Це відбудеться у вівторок”, – заявив у неділю Le Journal du Dimanche голова найбільшої профспілки Франції Філіп Мартінес.

Організація закликала до постійних страйків, спрямованих на зупинку економіки, щоб змусити уряд відмовитися від реформи.

Подібні заклики надійшли від лівих партій, а лідер лівого руху France Unbowed Жан-Люк Меланшон закликав студентів “блокувати все, що вони можуть”.

Страйки у вівторок відбудуться після інших одноденних протестів проти непопулярної реформи, які почалися в січні.

Минулого тижня речник уряду Олів’є Веран заявив, що протест може спричинити “екологічну, сільськогосподарську, санітарну та навіть людську катастрофу за кілька місяців”.

У рамках запропонованої пенсійної реформи кількість років внесків, необхідних для повної пенсії, зростатиме швидше, ніж планувалося раніше, і з 2027 року буде встановлено на рівні 43 років.

Законопроєкт про пенсії обговорюється в Сенаті Франції, і очікується, що законодавці в обох палатах парламенту завершать обговорення до кінця березня.

Реформа є серйозним випробуванням для Макрона після повної втрати більшості в парламенті в червні минулого року. Під час своєї президентської кампанії президент Франції пообіцяв реформувати державну пенсійну систему країни та привести її у відповідність до європейських сусідів, таких як Іспанія та Німеччина, де вік виходу на пенсію становить від 65 до 67 років.

Офіційні прогнози показують, що фінанси державної пенсійної системи Франції збалансовані в короткостроковій перспективі, але будуть дефіцитними в довгостроковій.

Нагадаємо, 11 лютого у протестах проти пенсійної реформи у Франції взяли участь сотні тисяч людей.