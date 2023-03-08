ЄС змінює правила подорожей для високопосадовців після скандалу з безкоштовними польотами до Катару

Уповноважені чи глави кабінетів тепер повинні будуть схвалювати поїздки для генеральних директорів.

Європейська комісія переглянула свої правила щодо поїздок високопосадовців після того, як стало відомо, що головний транспортний бюрократ ЄС безкоштовно злітав до Катару з робочою метою.

Про це пише Politico.

Представник Європейської комісії оголосив на брифінгу, що дозволені поїздки, які оплачуються третіми сторонами, тепер будуть “обмежені”.

Крім того, генеральні директори повинні будуть консультуватися з відповідним уповноваженим або з головами кабінету при спробі затвердити витрати на власні місії.

Генеральні директори можуть дозволяти лише поїздки, які оплачуються владою держав-членів; міжнародними організаціями, такі як ООН чи G7; або державними та приватними університетами, коли місія виконується з академічною метою.

Це сталося після того, як POLITICO викрило, що Генрік Гололей, генеральний директор транспортного департаменту Єврокомісії, скористався безкоштовними рейсами від уряду Катару, коли його команда вела переговори про велику авіаційну угоду, життєво важливу для катарської авіакомпанії.

Естонський чиновник, який раніше обіймав посаду голови кабінету колишнього комісара Сійма Калласа, дев'ять разів безкоштовно літав бізнес-класом Qatar Airways у період з 2015 по 2021 рік. Шість безкоштовних польотів було здійснено під час підготовки угоди про доступ до ринку, і чотири з них були оплачені урядом Катару або групою, пов'язаною з Катаром.

Після цього Комісія заявила, що поїздки проводились відповідно до правил, а на той час усі потенційні конфлікти інтересів були “ретельно розглянуті та виключені”.

Однак у понеділок Комісія підтвердила, що особою, відповідальною за ухвалення рішень про плани поїздок, які не викликають конфлікту інтересів, був сам Гололей.

Останні викриття порушили додаткові питання щодо етичних стандартів ЄС у дуже складний час. Брюссель уже бореться за стримування шкоди від так званого корупційного скандалу “Катаргейт”, який охопив Європейський парламент через звинувачення у хабарництві та відмиванні грошей.