Учасники протесту проти так званого закону "про іноагентів" почали облогу парламенту Сакартвело (Грузії), повідомляє Interpressnews.
Один з організаторів протестів Ґіорґі Вашадзе зробив заяву про доцільність облоги, і протестувальники його підтримали.
"Ми пропонуємо зробити наступний крок: мирно і спокійно, по обидва боки, вийти за межі парламенту і зробити облогу парламенту, який належить вам. Давайте зробимо це мирним шляхом. Ми закликаємо поліцію не протистояти мирним протестувальникам", - наголосив Вашадзе.
Situation is extremely tense. pic.twitter.com/73WGVzJp4k— Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) March 8, 2023
Грузинські журналісти зазначають, що ситуація дуже напружена.
Protesters break down the door to the courtyard of the #Georgian parliament#Georgia #Tbilisi #TbilisiProtests pic.twitter.com/PLLedpHvkQ— Ararat Petrosyan (@araratpetrosian) March 8, 2023
Згодом поліція почала застосовувати проти людей водомети.
Riot police are dispersing protesters using tear gas and water cannon. (9 April street, left side of the Parliament). #Tbilisi pic.twitter.com/qBQPcdJgXe— Giorgi Revishvili (@revishvilig) March 8, 2023
Нагадаємо, у столиці Сакартвело Тбілісі почалися протести, після того, як парламент ухвалив закон "Про прозорість іноземного впливу". 7 березня почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет.
Президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що має намір ветувати цей закон. А Міністерство закордонних справ України висловило солідарність із протестувальниками.