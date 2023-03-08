Один з організаторів протестів Ґіорґі Вашадзе зробив заяву про доцільність такого кроку, і учасники акції протесту його підтримали.

Учасники протесту проти так званого закону "про іноагентів" почали облогу парламенту Сакартвело (Грузії), повідомляє Interpressnews.

Один з організаторів протестів Ґіорґі Вашадзе зробив заяву про доцільність облоги, і протестувальники його підтримали.

"Ми пропонуємо зробити наступний крок: мирно і спокійно, по обидва боки, вийти за межі парламенту і зробити облогу парламенту, який належить вам. Давайте зробимо це мирним шляхом. Ми закликаємо поліцію не протистояти мирним протестувальникам", - наголосив Вашадзе.

Situation is extremely tense. pic.twitter.com/73WGVzJp4k — Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) March 8, 2023

Грузинські журналісти зазначають, що ситуація дуже напружена.

Згодом поліція почала застосовувати проти людей водомети.



Riot police are dispersing protesters using tear gas and water cannon. (9 April street, left side of the Parliament). #Tbilisi pic.twitter.com/qBQPcdJgXe — Giorgi Revishvili (@revishvilig) March 8, 2023

Нагадаємо, у столиці Сакартвело Тбілісі почалися протести, після того, як парламент ухвалив закон "Про прозорість іноземного впливу". 7 березня почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет.

Президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що має намір ветувати цей закон. А Міністерство закордонних справ України висловило солідарність із протестувальниками.