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Протестувальники почали облогу грузинського парламенту, поліція застосувала водомети і сльозогінний газ

Один з організаторів протестів Ґіорґі Вашадзе зробив заяву про доцільність такого кроку, і учасники акції протесту його підтримали.

Протестувальники почали облогу грузинського парламенту, поліція застосувала водомети і сльозогінний газ
Акція протесту під парламентом Сакартвело
Фото: скриншот відео

Учасники протесту проти так званого закону "про іноагентів" почали облогу парламенту Сакартвело (Грузії), повідомляє Interpressnews.

Один з організаторів протестів Ґіорґі Вашадзе зробив заяву про доцільність облоги, і протестувальники його підтримали.

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"Ми пропонуємо зробити наступний крок: мирно і спокійно, по обидва боки, вийти за межі парламенту і зробити облогу парламенту, який належить вам. Давайте зробимо це мирним шляхом. Ми закликаємо поліцію не протистояти мирним протестувальникам", - наголосив Вашадзе.

Грузинські журналісти зазначають, що ситуація дуже напружена.

Згодом поліція почала застосовувати проти людей водомети.

Нагадаємо, у столиці Сакартвело Тбілісі почалися протести, після того, як парламент ухвалив закон "Про прозорість іноземного впливу". 7 березня почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет.

Президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що має намір ветувати цей закон. А Міністерство закордонних справ України висловило солідарність із протестувальниками.

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