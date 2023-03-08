У Грузії люди збираються на новий мітинг біля парламенту

На проспекті Руставелі у Тбілісі триває підготовка до акції.

Біля будівлі парламенту Грузії люди знову збираються на протест проти законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу».

Про це повідомляє Грузия Online.

Зазначається, що на проспекті Руставелі у Тбілісі триває підготовка до акції, запланованої біля парламенту Грузії на 19:00 (17:00 за київським часом). Зібратися біля будівлі парламенту закликали свої прихильників і лідери опозиційних партій.

Люди, що йдуть на мітинг, несуть прапори Грузії та ЄС. У бік парламенту запланований і марш студентів під гаслом «Ні російському закону».

Як повідомлялося, 7 березня парламент Грузії у першому читанні схвалив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який також називають законопроєктом про «іноагентів» — на кшталт російського.

Десятки тисяч людей прийшли під будівлю грузинського парламенту, щоб висловити протест. Поліція розігнала протестувальників водометами та сльозогінним газом.

Міністерство закордонних справ України висловило солідарність із протестуючими у столиці Грузії Тбілісі проти закону про “іногентів”.