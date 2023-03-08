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Загальнонаціональний страйк у Франції проти пенсійної реформи продовжиться сьогодні

У вівторок на вулиці країни вийшло близько 1,28 мільйона людей.

Загальнонаціональний страйк у Франції проти пенсійної реформи продовжиться сьогодні
Париж, 7 березня 2023 року
Фото: ЕРА/UPG

Загальнонаціональний страйк у Франції проти пенсійної реформи продовжиться у середу, пише Reuters.

За даними міністерства внутрішніх справ, у вівторок близько 1,28 мільйона людей вийшли на вулиці під час демонстрацій по всій країні. У Парижі кількість протестувальників склала 700 тисяч осіб.

Це шостий страйк проти реформи, який став наймастабнішим.

Мітинги призвели до зміни рух поїздів, закриття шкіл та призупинки постачання палива. Перебої у роботі залізниці, а також метро, очікуються і сьогодні.

Профспілки Франції заявили, що масові страйки будуть відбуватися надалі і можуть тривати днями, принаймні в деяких секторах, включно з нафтопереробними заводами. Зокрема, оголосили про ще один раунд протестів у суботу.

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Париж, 7 березня 2023 року
Фото: ЕРА/UPG
Париж, 7 березня 2023 року

Нагадаємо, профспілки та ліві партії закликали працівників “завести Францію в глухий кут”, протестуючи проти планів уряду підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років

Законопроєкт про пенсії обговорюється зараз в Сенаті Франції, і очікується, що законодавці в обох палатах парламенту завершать обговорення до кінця березня.

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