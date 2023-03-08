Нед Прайс залишає посаду речника Державного департаменту США

Нед Прайс залишить у березні посаду речника Державного департаменту США, йдеться на сайті відомства.

Прайс розпочав працювати прессекретарем відомства 20 січня 2021 року, відновивши щоденні брифінги для журналістів.

Прайс не залишає Держдепартамент і тепер працюватиме у команді державного секретаря Ентоні Блінкена.

“Нед допоміг уряду США захищати та просувати свободу преси по всьому світу та створив прозорість і відкритість, за які ми виступаємо в інших країнах. Його внесок принесе користь Департаменту ще довго після його служби”, – зазначив Блінкен.

До призначення його постійного наступника обов'язки Прайса будуть покладені на його нинішнього заступника Веданта Патела, пише “Голос Америки”.

Прайс, який у минулому працював у Центральному розвідувальному управлінні та в Раді національної безпеки при адміністрації Барака Обами, публічно пішов з уряду в лютому 2017 року, заявивши, що не може з чистою совістю служити тодішньому президентові Дональду Трампу через його критику на адресу розвідувальної спільноти.