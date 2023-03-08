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Угорщина підтримає заявку Швеції на членство в НАТО

Таку заяву зробили угорські парламентарі під час перебування у Швеції.

Угорщина підтримає заявку Швеції на членство в НАТО
Фото: nato.int

Уряд Угорщини та більша частина парламенту готові підтримати заявку Швеції на членство в НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg.

Делегація партії Віктора Орбана, “Фідес”, повідомила шведським парламентарям, що вони підтримують розширення НАТО. 

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“Ми чітко дали зрозуміти, що уряд Угорщини, президент Угорщини, прем’єр-міністр і більшість угорських законодавців однозначно підтримують членство Швеції в НАТО”, - сказав угорський парламентар та колишній міністр оборони Чаба Хенде.

Очікується, що парламент Угорщини має ратифікувати розширення НАТО після 20 березня.

В середу, 8 березня, делегація має провести аналогічну зустріч у Гельсінкі.

Нагадаємо, раніше президентка Угорщини Каталін Новак закликала депутатів ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

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