Угорщина підтримає заявку Швеції на членство в НАТО

Уряд Угорщини та більша частина парламенту готові підтримати заявку Швеції на членство в НАТО.
Про це повідомляє Bloomberg.
Делегація партії Віктора Орбана, “Фідес”, повідомила шведським парламентарям, що вони підтримують розширення НАТО.
“Ми чітко дали зрозуміти, що уряд Угорщини, президент Угорщини, прем’єр-міністр і більшість угорських законодавців однозначно підтримують членство Швеції в НАТО”, - сказав угорський парламентар та колишній міністр оборони Чаба Хенде.
Очікується, що парламент Угорщини має ратифікувати розширення НАТО після 20 березня.
В середу, 8 березня, делегація має провести аналогічну зустріч у Гельсінкі.
Нагадаємо, раніше президентка Угорщини Каталін Новак закликала депутатів ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.