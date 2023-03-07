США підтримують право людей в Грузії на мирні зібрання, - Держдепартамент

У Держдепартаменті наголосили, що громадяни мають право вимагати від своїх урядів підзвітності.

Речник Державного департамента США Нед Прайс підтримують універсальне право людей в Грузії збиратися на мирні протести та висловлювати свою позицію.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Наше послання народу Грузії, уряду Грузії, людям і урядам у всьому світі полягає в тому, що Сполучені Штати підтримують усіх, хто мирно реалізовує те, що є універсальним правом”, - сказав Прайс.

Таким чином він прокоментував мітинги в Тбілісі.

“Ми уважно стежимо за подіями в Грузії, які розгорталися впродовж останніх годин”, - зазначив речник Держдепартамента, і додав, що у Вашингтоні знають про застосування сльозогінного газу проти людей, як і інших способів придушення невдоволення громадян у зв’язку із законопроєктами про іноземних агентів.

Нед Прайс також наголосив, що громадяни мають право вимагати від своїх урядів підзвітності.

Нагадаємо, під парламентом Грузії, де протестують проти ухвалення законопроєктів про "іноагентів", почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет.