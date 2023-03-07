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Новий очільник МЗС Китаю заявив, що Захід "розпалює вогонь війни" наданням Україні зброї

Цінь Ган повторив тезу про нейтральну позицію Пекіна у війні, але зазначив, що має "безмежну дружбу" з Росією".

Новий очільник МЗС Китаю заявив, що Захід "розпалює вогонь війни" наданням Україні зброї
Цінь Ган
Фото: CCTV

У вівторок на своїй першій пресконференції після вступу на посаду міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Захід "провокує збройний конфлікт" та "розпалює вогонь війни" наданням Україні зброї для захисту від російського вторгнення.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Цінь Ган повторив тезу про нейтральну позицію Пекіна у війні, але також заявив, що має "безмежну дружбу" з Росією, відмовившись критикувати вторгнення РФ в Україну чи навіть називати це вторгненням.

"Зусилля щодо мирних переговорів неодноразово підривалися. Здається, є невидима рука, яка підштовхує до затягування та ескалації конфлікту та використовує українську кризу для обслуговування певної геополітичної програми", - сказав Цінь Ган, додавши, що на його думку,  ця криза "підійшла до критичного моменту".

Також він розкритикував США через погіршення двосторонніх відносин і підтримку Вашингтоном Тайваню.

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"Сприйняття та погляди Сполучених Штатів на Китай серйозно спотворені. Вони розглядають Китай як свого основного суперника та найбільш значущий геополітичний виклик. Це схоже на те, що перший ґудзик на сорочці пристебнутий неправильно, і в результаті американсько-китайська політика повністю відхилилася від раціонального та правильного шляху", - сказав китайський міністр.

На його думку, Вашингтон  "має намір стримувати та пригнічувати Китай у всіх відношеннях".

Україна і США наразі не коментували заяви новоготочільника МЗС Китаю.

Нагадаємо, Цінь Ган наприкінці грудня був призначений міністром закордонних справ після короткого перебування послом у Вашингтоні. На цій посаді він змінив Ван Ї.

Нещодавно Китай опублікував "позицію щодо врегулювання української кризи" з 12 пунктів, але документ був сприйнятий зі скептицизмом, як в Україні, так і на Заході.

На думку експертів, Пекін не пропонує жодних нових ініціатив щодо мирного врегулювання. А Білий дім вважає, що Китай все ще може піти на ескалацію, надавши летальну військову допомогу Росії.

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