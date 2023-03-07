Створення трибуналу для Росії підтримують 30 країн, - Кулеба

Йдеться не лише про покарання Путіна, а й міністра оборони та міністра закордонних справ.

Створення міжнародного трибуналу для російського президента Володимира Путіна та усього військово-політичного керівництва РФ підтримали 30 країн.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я радий повідомити, що країн, які підтримують спецтрибунал для Росії, вже 30. Приєдналася сьогодні Греція до цієї групи. У вихідні було 29 країн", - сказав він.

Кулеба пояснив, що кожна країна з цього передіку згодна на створення трибуналу, який судитиму кремлівську верхівку за війну в Україні.

"А це Путін та його найближче оточення: Шойгу, Лавров і вся тусовка злочинна", - сказав він.

Кулеба сподівається, що на найближчій зустрічі представники усіх 30 країн просунуться в питанні імунітету для Путіна.

"У міжнародному праві є трійка, яка користується повним імунітетом від будь-якого переслідування. Це президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. Наша мета – розв'язати це питання імунітетів, але це філігранна, нейрохірургічна операція", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, перше засідання коаліції зі створення спецтрибуналу для РФ відбулося 26 січня. В ньому взяла участь 21 держава. Наразі домовлено про проведення другого засідання зі створення спецтрибуналу 21-22 березня в Страсбурзі.

Раніше Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу для Росії.