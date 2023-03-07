Парламент Швейцарії відхилив клопотання про реекспорт зброї

Рада кантонів (верхня палата парламенту Швейцарії) відхилила клопотання про реекспорт зброї. Воно передбачало надання Україні озброєння швейцарського виробництва.

Про це повідомила "Європейська правда".

Пропозицію висунув представник лібералів Тьєррі Буркарт, у ній передбачалось скасування заборони реекспорту військового обладнання до країн, які "віддані швейцарським цінностям і мають режим експортного контролю, співставний зі швейцарським".

Парламентар нагадав, що Німеччина, Іспанія та Данія вже зверталися до Швейцарії за дозволом на реекспорт, але отримали негативну відповідь. Така позиція дратує партнерів Швейцарії.

Втім, більшість членів Комісії з питань політики безпеки Ради кантонів вважають, що необхідно ухвалити необхідні поправки до законодавства через парламентську ініціативу. Через це вони рекомендували проголосувати проти пропозиції Буркарта.

А деякі члени Ради кантонів не захотіли дозволяти реекспорт, оскільки бояться втратити репутацію Швейцарії як нейтральної держави.

В результаті проти ініціативи проголосували 23 парламентарі, за висловились 18, двоє утримались.

Очікується, що наступного тижня питання реекспорту зброї стоятиме на порядку денному нижньої палати, Національної ради.

Нагадаємо, Швейцарія розглядає пропозицію німецького збройного концерну Rheinmetall, який виробляє Leopard, про зворотній продаж частини наявних у неї танків. Потім "леопарди" від Rheinmetall мають передати державам, які матимуть дефіцит після надання їх Україні.