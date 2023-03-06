Фінляндія допоможе Україні з впровадженням системи моніторингу довкілля

Фінляндія готова допомогти Україні з впровадженням системи моніторингу довкілля.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Це питання обговорили під час онлайн-зустрічі заступника міністра Олександра Краснолуцького із представниками Міністерства довкілля Фінляндії та Фінського метрологічного інституту.

У Міндовкіллі зазначили, що в умовах війни моніторинг всіх складових довкілля набув ще більшого значення для України, оскільки він би дозволив оперувати достовірними даними про екологічну ситуацію в усіх регіонах та більш оперативно фіксувати злочини росіян проти живої природи та мати необхідну доказову базу у міжнародних судах.

Генеральний директор з адміністрування та міжнародних справ у Міністерстві навколишнього середовища Фінляндії Ісмо Тіайнен зазначив, що його держава розуміє важливість оцінки шкоди, нанесеної довкіллю України внаслідок війни та готова надати необхідну допомогу. Зокрема, експертну підтримку, а також уже визначила для цього відповідних фахівців. Крім цього, розглядають можливість розгортання необхідного обладнання на території нашої держави.

Фінляндія також готова допомогти з оцінкою поточної системи моніторингу повітря і формуванням плану її модернізації, із закупівлею станцій референтного рівня, запустити пілотні проєкти для оцінки впливу війни на довкілля та сприяти розвитку системи супутникових спостережень, а також впровадити підходи дистанційних сенсорних систем моніторингу стану природних об'єктів тощо.

Під час зустрічі учасники домовилися по кожному із напрямків створити відповідні робочі групи. Вони напрацюють перелік завдань для проєкту міжнародної технічної допомоги Україні, який профінансує уряд Фінляндії.

Нагадаємо, раніше правоохоронці відкрили провадження через масова загибель риби в річці Дніпро внаслідок обстрілу російськими військовими греблі Каховської ГЕС.

За підрахунками Міндовкілля, Росія завдала збитків українській екології на 2 трильйони гривень.