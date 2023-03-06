Головне за день. Понеділок, 6 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі,бої за Бахмут,ворожі обстріли, новий очільник НАБУ. Яким запам’ятається 376-й день повномасштабної війни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський підтримали продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.

"Особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті. Оцінюючи перебіг оборонної операції, Президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті", – йдеться у повідомленні на сайті президента України за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача..

На засідання також розглянули питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.

Нагадаємо, росіяни намагаються захопити Бахмут впродовж багатьох місяців.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що російська окупаційна армія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Російські окупаційні війська завдали 42 авіаційних та 5 ракетних ударів. Росіяни використали 11 БпЛА типу "Шахед-136", 9 з яких вдалося збити. Також загарбники здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по населених пунктах.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження противника та засіб протиповітряної оборони ворога на вогневій позиції.

Нагадаємо, напередодні Росія обстріляла девʼять областей України. Постраждали Чернігівська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська, Луганська, Харківська, Донецька, Миколаївська та Херсонська.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 6 березня – в новині.

Винні у вбивстві беззбройного українського військовополоненого мають постати перед правосуддям.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана із закликом негайно розпочати розслідування МКС цього жахливого військового злочину.

“Жахливе відео беззбройного українського військовополоненого, страченого російськими військами лише за слова “Слава Україні”. Ще один доказ, що ця війна є геноцидом”, – наголосив Кулеба.

У понеділок, 6 березня, у соцмережах поширили відео, на якому російські окупанти розстріляли беззбройного українського військового. Спочатку чоловік у формі ЗСУ дивиться в бік камери, а голос за кадром каже: "Знімай його". На це полонений відповідає: "Слава Україні". Після цього його розстрілюють.

Уже першого квітня Росія почне головувати в Раді безпеки Організації Обʼєднаних Націй, якщо справедливість не візьме гору. Не допустити російського представника Василя Небензю до головування можуть лише члени Ради, але не генеральний секретар Антоніу Гутерреш, написав у твіттері постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Членами президії Ради зараз є, зокрема, Японія, Мальта, Мозамбік, РФ, Швейцарія, ОАЕ та Велика Британія, Франція, Китай, США, Бразилія, Еквадор.

"В ніч вторгнення рф Антоніу Гутерреш назвав це "найсумнішим днем за його перебування на посаді".Це буде найсумнішим днем в історії ООН до 1 квітня 2023, коли, якщо справедливість не візьме гору, рф почне головування в РадБезі. Досить ґвалтувати правосуддя та гнобити Статут ООН!" – написав Кислиця.

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 6 березня призначив директором Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса.

"Щойно на позачерговому засіданні призначили очільником бюро Семена Кривоноса. Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що зокрема складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ. Із призначенням директора НАБУ ми також маємо повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру", – йдеться у повідомленні очільника уряду Дениса Шмигаля у Телеграм.

За його словами, тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отриманні статусу кандидата, що дозволяє вже цього року перейти до початку перемовин про вступ.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!