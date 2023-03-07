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У Маріуполі росіяни вимикають мобільну мережу під час перекидання військ

Окупанти здійснювали в цей раз перекидання танків, паливозаправників та вантажівок.

У Маріуполі росіяни вимикають мобільну мережу під час перекидання військ
Фото: Петро Андрющенко у у Telegram

Через захоплений Маріуполь окупанти перекидають військову техніку вночі та вимикають мобільну мережу.

Про це у Телеграмі повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«Військова ситуація. Вночі, починаючи з 00:30 до другої ранку окупанти здійснювали велике перекидання танків, паливозаправників та вантажівок через місто. Напрямок уточнюється. Для забезпечення безпеки була вимкнута повністю мобільна мережа «Фенікс», - написав Андрющенко.

Він зазначив, що наразі фіксується «зміна тактики щодо руху колон», яка тепер супроводжується «проблемами з мобільним зв’язком та використовується практика нічних перекидань».

«Маріупольска бавновна вчить окупанта (на жаль) швидко», - констатував радник мера.

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Нагадаємо, що 4 березня в окупованому Маріуполі помітили великий рух техніки російських військ. Вона рухалася у напрямку Мангуша та Бердянська Запорізької області.

Раніше Андрющенко казав, що російські окупанти змінили тактику переміщення військових колон у Маріуполі. 

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