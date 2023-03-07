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Підрозділи "Гвардії наступу" тренуватимуться протягом 2-4 місяців

Лише потім вони будуть залучені до боїв.

Підрозділи "Гвардії наступу" тренуватимуться протягом 2-4 місяців
Фото: Пресслужба МВС

Штурмові бригади «Гвардії наступу», які готуються у складі Національної гвардії України, проходитимуть підготовку і злагодження протягом двох-чотирьох місяців.

Про це повідомив речник НГУ Руслан Музичка, інформує Радіо Свобода.

За його словами, лише потім підрозділи будуть залучені до бойових дій.

«Ми робимо акцент на набір саме мотивованих людей і їхню якісну підготовку, на залучення інструкторів і командирів із бойовим досвідом. Коли пройде повний етап підготовки і бойове злагодження ротно-батальйонного рівня, може йтися про залучення їх до виконання задач на полі бою. Це залежатиме від того задуму, який матиме військово-політичне керівництво щодо застосування цих штурмових бригад – на якому напрямі, в якому обсязі. Наразі йдеться про їхнє повне комплектування і якісну підготовку, вона триватиме 2-4 місяці», - сказав він.

Музичко нагадав, що у складі МВС формується вісім таких бригад, із них шість – у складі Нацгвардії. Усі вони формуються на базі наявних військових частин.

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Нагадаємо, що МВС формує штурмові бригади, до яких можуть вступати добровольці. Ці підрозділи націлені на посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України.

Створення добровольчих бригад "Гвардії наступу" покликано в першу чергу сформувати резерви та забезпечити можливість ротації військових.

Наразі до штурмових бригад МВС вже подано 23 тисячі заяв.

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