Німецькі військовослужбовці проводять тактичну підготовку українських військових на системі ППО IRIS-T

Під час навчання моделюється використання системи за допомогою загальних сценаріїв.

У Німеччині триває навчання українських військових на системі ППО IRIS-T SLM.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Німецькі військовослужбовці, котрі проводять тактичну підготовку українських військових, спираються на свій досвід роботи з подібними системами, які вже були введені в Збройні Сили Німеччини. Під час навчання моделюється використання системи за допомогою загальних сценаріїв.

Зазначається, що систему IRIS-T SLM (Infra-Red Imaging System – Tail/Thrust Vector controlled Surface Launched Medium Range - зенітні ракети з інфрачервоною головкою самонаведення та керованим вектором тяги середньої дальності) можна розгорнути проти широкого спектру загроз. Зокрема, вона може протидіяти дронам, літакам, вертольотам або крилатим ракетам.

У Генштабі нагадали, що наразі ця система ППО вже використовується ЗСУ для захисту населення та критичної інфраструктури від російських авіаударів.

Нагадаємо, двоє українських пілотів перебувають в Арізоні для тренувань на авіасимуляторах та удосконалення навичок.