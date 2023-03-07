Залужний та Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті
Залужний та Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Примусова евакуація: чому не можуть вивезти дітей з Донеччини і хто за це має відповідати
Примусова евакуація: чому не можуть вивезти дітей з Донеччини і хто за це має відповідати
Ющенко ответил Медведеву, что он разочарован
Ющенко ответил Медведеву, что он разочарован
Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
Строкову службу можуть заміняти курсами військової підготовки, – Резніков
Строкову службу можуть заміняти курсами військової підготовки, – Резніков
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Німецькі військовослужбовці проводять тактичну підготовку українських військових на системі ППО IRIS-T

Під час навчання моделюється використання системи за допомогою загальних сценаріїв.

Німецькі військовослужбовці проводять тактичну підготовку українських військових на системі ППО IRIS-T
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

У Німеччині триває навчання українських військових на системі ППО IRIS-T SLM.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Німецькі військовослужбовці, котрі проводять тактичну підготовку українських військових, спираються на свій досвід роботи з подібними системами, які вже були введені в Збройні Сили Німеччини. Під час навчання моделюється використання системи за допомогою загальних сценаріїв.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зазначається, що систему IRIS-T SLM (Infra-Red Imaging System – Tail/Thrust Vector controlled Surface Launched Medium Range - зенітні ракети з інфрачервоною головкою самонаведення та керованим вектором тяги середньої дальності) можна розгорнути проти широкого спектру загроз. Зокрема, вона може протидіяти дронам, літакам, вертольотам або крилатим ракетам.

У Генштабі нагадали, що наразі ця система ППО вже використовується ЗСУ для захисту населення та критичної інфраструктури від російських авіаударів. 

Нагадаємо, двоє українських пілотів перебувають в Арізоні для тренувань на авіасимуляторах та удосконалення навичок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також