Ми знищуємо окупанта всюди, де це дає результат для України.

Сьогодні відбулось засідання Ставки, на якому розглянули ситуацію на оперативних напрямках, у кожній ключовій точці боїв. Доповідали Головком, командувачі, розвідка. Була особлива доповідь щодо ситуації в Бахмуті, навколо міста і більш як годинна розмова. Фактично тема Бахмута стала основною для цієї Ставки.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Хочу бути відвертим у таких темах. Буває, на жаль, багато різних дезінформаційних повідомлень. Від тих, хто навіть чути не може абсолютно закритих розмов про оборону, але щось стверджує про якісь нібито рішення щодо питань оборони. Суспільство має розуміти сенс наших оборонних операцій, правдивий сенс. Сьогодні на Ставці я прямо поставив питання і командувачу “Хортиці” генералу Сирському, і Головкому Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Чи відійти, чи продовжувати оборону й посилюватись у місті. Обидва генерали відповіли: не відходити й посилюватися. І ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою. Інших позицій не було”, - наголосив президент.

Володимир Зеленський сказав Валерію Залужному знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті.

“Окупант убиває за сам факт, що ми українці. За одне тільки слово про Україну. За нашу мрію про Україну. За наше життя – життя українців. І ми знищуємо окупанта всюди – всюди, де це дає результат для України. Бахмут дав і дає один із найбільших результатів за час цієї війни, за час усієї битви за Донбас”, - наголосив Верховний головнокомандувач, і подякував кожному солдату, хто бʼється на цьому найскладнішому напрямку.

Президент зазначив, що завдяки нашій єдності та рішучості ми точно знаємо результат цієї війни.

“Сьогодні зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: “Слава Україні!”. Хочу, щоб ми всі разом, у єдності відповіли на його слова: “Герою слава! Героям слава! Україні слава!” - сказав Володимир Зеленський.

Він пообіцяв, що ми знайдемо вбивць.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що винні у вбивстві беззбройного українського військовополоненого мають постати перед правосуддям.

Він звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана із закликом негайно розпочати розслідування МКС цього жахливого військового злочину.