Росія втратила в Бахмуті в 5 разів більше військових, ніж Україна, - ЗМІ

Це співвідношення засновано на розвідданих НАТО.

За даними розвідки НАТО, втрати Росії перевищують втрати українських захисників під час битви за Бахмут, щонайменше, вп’ятеро.

Про це повідомляє CNN з посиланням на анонімного військового представника НАТО.

Він попередив, що співвідношення п'ять до одного є інформованою оцінкою, заснованою на розвідданих.

Втім, представник НАТО зазначив, що Україна зазнає значних втрат, захищаючи місто.

Нагадаємо, що сьогодні на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача Сирський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримали продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.

Росіяни намагаються захопити Бахмут протягом багатьох місяців. Проти сил оборони там воюють, зокрема, найманці ПВК "Вагнера", які не мають права покидати поле бою під страхом розстрілу своїми ж колегами. Останнім часом через втрати "вагнерівців" за Бахмутським напрямком Москві доводиться замінювати їх солдатами армії.

Днями американський Інститут вивчення війни писав, що Україна, ймовірно, створює умови для контрольованого виведення своїх сил із Бахмута. Кілька днів тому також зʼявилася інформація, що місто нібито полишає один із підрозділів ЗСУ.