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Командувач Сухопутних військ відвідав частини ЗСУ, які обороняють Бахмут

Бої за місто досягли найвищого рівня напруження.

Командувач Сухопутних військ відвідав частини ЗСУ, які обороняють Бахмут
Фото: Сухопутні війська ЗС України

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський у неділю, 5 березня, відвідав частини, що обороняють Бахмут і підступи до міста.

Про це повідомляє Military Media Center.

Командувач зазначив, що бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження.

"Ворог кинув у бій додаткові сили Вагнера. Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста", - наголосив Сирський.

Він також зазначив, що опір на цьому плацдармі триває вже кілька місяців.

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"Увесь цей час спроби ворога захопити місто розбивались об стійкість наших воїнів. Наші оборонці завдали значних втрат ворогу, знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи "Вагнера" та зменшили наступальний потенціал противника", - сказав Сирський.

Нагадаємо, що сьогодні на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача Сирський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримали продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.

Росіяни намагаються захопити Бахмут протягом багатьох місяців. Проти сил оборони там воюють, зокрема, найманці ПВК "Вагнера", які не мають права покидати поле бою під страхом розстрілу своїми ж колегами. Останнім часом через втрати "вагнерівців" за Бахмутським напрямком Москві доводиться замінювати їх солдатами армії. 

Днями американський Інститут вивчення війни писав, що Україна, ймовірно, створює умови для контрольованого виведення своїх сил із Бахмута. Кілька днів тому також зʼявилася інформація, що місто нібито полишає один із підрозділів ЗСУ.

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