Наступного місяця Євросоюз спробує вперше закупити газ усім блоком, а не окремо країнами

За словами віцепрезидента Єврокомісії Шефчовича, вже є близько 50 пропозиції на продаж.

У квітні Європейський Союз планує вперше закупити газ усіма 27 країнами, а не окремо. Після оголошення тендеру в квітні ЄС сподівається, що перші контракти з постачальниками будуть підписані приблизно в червні, пише Bloomberg.

Спільна закупівля газу покликана знизити ціни на енергоносії. Блок вирішив піти на це під час повномасштабного вторгнення Росії, щоб стримати стрибок вартості енергоносії через скорочення постачань із РФ.

Продавцями для європейських країн мають стати як США, так і країни Близького Сходу та Африки. Згідно з початковими оцінками, спільний попит 27 країн та ще трьох країн-сусідок становить 24 млрд кубометрів на три наступних роки, повідомив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович.

Попри те, що ціни на газ і електроенергію наразі становлять лише незначну частину серпневих рекордів, вони, тим не менш, підвищують споживчу інфляцію та обтяжують конкурентоспроможність місцевих компаній проти конкурентів у США та Китаї.

"Нам явно потрібно змінити економічну ситуацію в Європі", – сказав Шефчович в інтерв’ю.

Він вважає, що ЄС створює нову систему, яка посилить конкуренцію, залучить нових постачальників і знизить ціни на енергію.

За словами Шефчовича, більше 50 компаній з усього світу зацікавлені у взаємодії з Європою через енергетичну платформу. Після першого тендеру ЄС організовуватиме додаткові спільні закупівлі на регулярній основі, щоб забезпечити блоку достатньо газу. Хоча сховища в Європі все ще заповнені приблизно на 61%, головним чином завдяки м’якій зими, увага вже зміщується на поповнення запасів напередодні наступного опалювального сезону.

"Я категорично проти будь-якого самовдоволення або відчуття, що важкі часи минулого року позаду, тому що ми не знаємо, що цей рік приготував для нас", – додав Шефчович.

Нагадаємо, що 21 жовтня лідери країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі домовилися вжити заходів зі зниження цін на енергоносії. Зокрема, глави країн Євросоюзу домовились наступного року закуповувати газ спільно, а не окремо по країнах, агрегуючи свій попит. Очікується, що це дасть кращі умови на ринку природного газу і допоможе уникнути цінових перегонів, коли одна держава згодна платити більше від інших.