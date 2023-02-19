Західні лідери з пересторогою поставилися до анонсованого Китаєм "мирного плану" для України

Дипломати, які були проінформовані Китаєм, не зрозуміли, наскільки конкретним має намір бути Пекін.

Західні лідери відреагували нервово на китайський мирний план для України, який анонсував міністр закордонних справ КНР Ван І. Водночас вони обережно привітали цей крок як першу ознаку того, що Китай визнає війну як те, що не можна розглядати винятково як європейську справу, повідомляє The Guardian.

Ван І анонсував мирну ініціативу на річницю повномасштабного вторгнення Росії, і сказав, що Китай уже проводить консультації з Німеччиною, Італією і Францією. За словами китайського міністра, мирний план має підкреслити необхідність дотримання принципів суверенітету, територіальної цілісності та Статуту ООН. Але водночас він сказав, що треба поважати "законні інтереси Росії" щодо безпеки.

Дипломати, які були проінформовані Китаєм, не зрозуміли, наскільки конкретним має намір бути Пекін, і чи цей план не впаде в порожнечу мирних рішень, як іноді бувало в китайській дипломатії. Спроба Китаю зобразити Захід розпалювачами війни може знайти відгомін на глобальному півдні.

Китайську ініціативу привітала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка зазначила, що КНР як постійний член Ради безпеки ООН має використовувати свій вплив для забезпечення миру.

Вона сказала, що інтенсивно розмовляла з Ван І у п'ятницю про те, "що означає справедливий мир – не те, що ви винагороджуєте агресора. Це те, що ви відстоюєте міжнародне право і тих, на кого напали".

Таке ж повідомлення передали Китаю французькі та італійські дипломати.

Деякі західні держави розмірковують над тим, чи варто наполягати на ухваленні нової резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка б підтримала Україну, в надії, що більшість голосів "за" підкреслить відсутність міжнародної підтримки Росії. Але хоча торішнє голосування показало, що 141 країна підтримала Україну, незрозуміло, скільки новонавернених є на глобальному півдні.

Одне з джерел журналістів повідомило, що зрозуміло, що Україна хоче конкретні жорсткі формулювання в цих резолюціях, але чим конкретнішою буде резолюція, тим більша ймовірність того, що країни вдадуться до нейтралітету.

Державний секретар США Ентоні Блінкен після перемовин із Ван І на полях Мюнхенської конференції з безпеки повідомив журналістам, що Штати незабаром представлять нову інформацію, щоб продемонструвати, що Пекін "рішуче розглядав можливість надання летальної допомоги Росії".

Відкрито КНР росіянам у війні не допомагає, але Захід підозрює, що китайські компанії постачають окупантам військові технології в обхід санкцій.