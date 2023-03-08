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Канада посилить військову підготовку українських військовослужбовців

Також Канада виділить 3 млн євро на протимінну діяльність в Україні.

Канада посилить військову підготовку українських військовослужбовців
Фото: EPA/UPG

Голова уряду Канади Джастін Трюдо оголосив про збільшення підтримки України, зокрема в питанні підготовки українських військовослужбовців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Трюдо зазначив, що Канада продовжить місію Unifier з інженерної підготовки в Україні щонайменше до жовтня 2023 року. Крім того, Канада направить інструкторів з бойової медицини для навчання українських військовослужбовців.

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Канада також виділить 3 млн доларів на підтримку знешкодження наземних мін та боєприпасів, котрі не вибухнули, на території України. Раніше на протимінну діяльність було виділено 32 млн доларів. 

На спільній з Трюдо пресконференції президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що Європейський Союз виділить 43 млн євро на ці ж цілі.

"Канада вже робить набагато більше, ніж належить, порівняно з іншими, і виходить далеко за межі того, що необхідно. Тому я хочу подякувати Канаді за це", – сказала фон дер Ляєн.

Як раніше повідомлялось, уряд Канади виділяє більше 21 млн канадських доларів (понад 16 млн доларів США) на реалізацію шести проєктів в Україні.

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