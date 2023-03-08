New York Times опублікувала дані про причетність "проукраїнської групи" до вибухів на газопроводах "Північний потік"

Подоляк зазначив, що Україна до "казусу" в Балтійському морі не причетна.

Нові розвідувальні дані, перевірені посадовцями США, свідчать про можливу причетність “проукраїнської групи” до вибухів на російських газопроводах "Північний потік", які відбулися в минулому році. Про це йдеться у матеріалі New York Times.

При цьому американські посадовці не мають доказів, що підрив здійснили за вказівкою президента України чи кого-небудь із українських урядовців.

Офіційні особи США відмовилися розголошувати характер розвідувальних даних, як вони були отримані або будь-які подробиці надійності доказів, що вони містять. Вони сказали, що немає чітких висновків щодо цього, залишаючи відкритою ймовірність того, що операція могла бути проведена непідконтрольною стороні силою, пов’язаною з українським урядом або службами безпеки.

Посадовці після ознайомлення з розвідданими заявили, що причетними до вибухів диверсантами, швидше за все, були громадяни України або росіяни, або і ті, і ті. Вони стверджують, що американці і британці в цьому не були задіяні.

"Вибухівку, швидше за все, було закладено за допомогою досвідчених водолазів, які, схоже, не працювали на військові чи розвідувальні служби, заявили офіційні особи США, які перевірили нові дані розвідки. Але можливо, що злочинці пройшли спеціальну державну підготовку в минулому", – зазначили журналісти.

Посадовці додали, що в розслідуванні вибухів все ще є великі прогалини. Будь-які припущення про участь України, прямо чи опосередковано, можуть порушити делікатні відносини між Україною та Німеччиною, погіршивши підтримку серед німецької громадськості.

Опубліковані газетою дані прокоментував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він зазначив, що Україна не причетна цих інцидентів у Балтійському морі.

"Хоча я люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд, мушу зазначити: Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі та не має інформації щодо «проукраїнські груп із підриву». Що сталося з «Північними потоками»? «Вони затонули», як кажуть у самій Рф…" – написав він у твіттері, перефразувавши відому путінську фразу про підводний човен.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, коментуючи публікацію New York Times, сказав, що з висновками про відповідальність за підриви газопроводів не слід забігати наперед, пише "Голос Америки".

"Не забігаймо наперед... Зараз тривають три розслідування. І вони не закінчені. Наскільки мені відомо, жодна з цих трьох країн не оголосила публічно, що вони знаходять. Отже, ми вважаємо, і президент сказав це, що це був акт саботажу, але ми повинні завершити ці розслідування. І лише тоді ми повинні розглядати, які подальші дії можуть бути", – заявив він.

27 вересня у Морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі "Північний потік-1" у водах Швеції і Данії. Витоки сталися невдовзі після виявлення витоку на "Північному потоці-2", про який стало відомо напередодні. Пошкоджені три з чотирьох ниток газопроводів.

29 вересня стало відомо, що берегова охорона Швеції виявила вже четверте джерело витоку газу з трубопроводів, які прокладені між Росією та Європою.

З початком повномасшабної війни проти України Москва задля енергетичного шантажу скоротила поставки газу до Європи через "Північний потік-1". "Північний потік-2" Європа відмовилася запускати в роботу в якості санкцій за вторгнення. У серпні Росія вирішила повністю припинити газопостачання першим "потоком", заявивши, що має "технічні проблеми". Європейські політики вважають цю відмовку нісенітницею.

Розслідування вибухів ведуть Швеція та Данія.

7 жовтня Швеція оприлюднила попередні результати розслідування, в яких диверсія називалася причиною вибухів. Згодом прокуратура Швеції підтвердила наявність залишків вибухівки на місці витоку газу з двох "Північних потоків".