Чехія планує направити військову поліцію для розслідування військових злочинів в Україні

Чеські представники можуть працювати в Україні, і в Нідерландах.

Уряд Чехії схвалив направлення до 15 військовослужбовців Військової поліції для розслідування військових злочинів в Україні в структурі Міжнародного кримінального суду (МКС). Тепер це рішення повинні схвалити парламентарі.

Про це повідомляє ČT24.

“Співробітники Військової поліції мають бути розгорнуті в першу чергу на території України, однак вони також можуть виконувати завдання в Нідерландах, де базується МКС”, – сказав речник Міністерства оборони Їржі Таборскі.

Зазначається, що така команда не працюватиме постійно за кордоном на користь МКС. Вона буде розгортатися кілька разів на рік, кожен раз на чотири-шість тижнів. При цьому кількість таких розгортань залежатиме від конкретних вимог МКС та можливостей Міністерства оборони.

Ця місія має тривати до кінця наступного року, витрати на неї цього року мають становити 12,4 млн крон, а наступного – 17,2 млн крон.

Раніше повідомлялось, що Фінляндія приєдналася до так званої ключової групи - "core group", що працює над створенням Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.