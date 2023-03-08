Головне за день. Середа, 8 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі,бої за Бахмут, генсек ООН Антоніу Гутерреш у Києві, ?. Яким запам’ятається 378-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що російська окупаційна армія, як і раніше, зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби Росія завдала 22 авіаударів, окупаційні війська здійснили 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вороги використали один 1 БпЛА типу "Шахед-136". Його збили українські військові.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та одного удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили командний пункт загарбників.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 8 березня – в новині.

Увечері 8 березня російські війська обстріляли Нікополь.

За словами міського голови Олександра Саюка, є шестеро постраждалих. Як додав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, серед потерпілих є діти. "...Дівчинка 2011 року народження доставлена до лікарні із пошкодженням руки. 10-річний хлопчик отримав осколкові поранення та контузію", - повідомив Лукашук.

Рашисти пошкодили 24 приватні житлові будинки, 7 господарчих споруд, 20 сонячних панелей, лінії електропередач та газопроводи. Внаслідок обстрілу сталася пожежа.

Під ворожий обстріл Нікополь потрапляв тричі за день.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія відправила до Бахмута ще більше військ і сил. Брак якості росіяни намагаються компенсувати кількістю.

"Вони зазнали великих втрат, але водночас ми не можемо виключати, що Бахмут може зрештою пасти найближчими днями", – припустив він на полях зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Швеції.

Столтенберг додав, що повна окупація міста не обовʼязково означатиме поворотний момент у війні. "Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію. Ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні", – сказав він.

Цього тижня на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача найвище військове керівництво – головнокомандувач Валерій Залужний і керівник Сухопутних військ Олександр Сирський – виступили за продовження боротьби за Бахмут та посилення там позицій.

Президент Володимир Зеленський та генеральний секретар Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерреш на зустрічі в Києві обговорили розширення зернової ініціативи та шляхи відновлення миру.

Україна – на передовій війни за принципи, на яких ґрунтується міжнародне життя, тож саме тут ведеться боротьба за майбутнє всієї Організації Обʼєднаних Націй. На цьому Зеленський наголосив під час спільної з Гутеррешем пресконференції. Він додав, що Гутерреш висловив підтримку наступній українській резолюції про засудження війни та проведенню Global Peace Formula Summit.

На переговорах співрозмовники зосередилися на питаннях безпеки, зокрема формули миру, та безпеки продовольства, атомних обʼєктів, безпеки мирних українців та українок, зокрема депортованих дорослих і викрадених дітей.

Подробиці – в новині.

Прощання із загиблим під Бахмутом командиром спецпідрозділу ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом (позивний "Да Вінчі") відбудеться 9 березня у його рідному селі на Прикарпатті.

"Прощання з нашим легендарним Дмитром Коцюбайлом завтра на рідній землі - с. Бовшів (Бурштинська громада на Івано-Франківщині - ред.). Поховання відбудеться 10 березня у столиці України", - написав його брат Вадим Коцюбайло.

Командир спецпідрозділу ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня біля Бахмута. Йому було 27 років. Молодший лейтенант очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-ої механізованої бригади.

Указом президента Зеленського від 30 листопада 2021 року Дмитрові Коцюбайлу було присвоєно звання Героя України.

За даними британської газети The Times, спонсором вибухів на російських газопроводах "Північний потік" виступив громадянин України, не повʼязаний із владою. Організація диверсії була приватною ініціативою, пише з посиланням на публікацію британців російськомовне бюро Радіо Свобода.

Журналісти стверджують, що українець сам сплатив оренду яхти та послуги досвідчених водолазів, підробні паспорти та купівлю вибухівки, доступної лише для нафтової та газової промисловості.

Імʼя цього українця відоме спецслужбам країн Заходу, але його не розголошують, аби не провокувати конфлікт між Україною та Німеччиною на тлі переговорів про озброєння.

За інформацією Die Zeit, яхта, з якої могли здійснити підрив, належить компанії, власниками якої є два українці.

Про причетність до вибухів на нитках “Північного потоку” і неробочого “Північного потоку-2” "проукраїнської групи” писала американська газета New York Times. Журналісти зазначили, що відповідною інформацією із ними поділилися посадовці, які ознайомилися із секретними розвідувальними даними. При цьому про те, що ці диверсії були санкціоновані українською владою, інформації немає.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українська влада не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік", що відбулися в Балтійському морі восени.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відкинув причетність України до диверсій, а в Білому домі порадили не квапитися з висновками розслідування.

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