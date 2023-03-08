Героя України Дмитра Коцюбайла (позивний "Да Вінчі") поховають у Києві

Прощання із загиблим під Бахмутом командиром спецпідрозділу ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом (позивний "Да Вінчі") відбудеться 9 березня у його рідному селі на Прикарпатті.

Про це повідомив його брат Вадим Коцюбайло у Facebook.

"Прощання з нашим легендарним Дмитром Коцюбайлом завтра на рідній землі - с. Бовшів (Бурштинська громада на Івано-Франківщині - ред.). Поховання відбудеться 10 березня у столиці України", - написав Вадим Коцюбайло.

Нагадаємо, що 7 березня біля Бахмута загинув командир спецпідрозділу ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло.

Коцюбайлу було 27 років. Молодший лейтенант очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-ої механізованої бригади.

"Да Вінчі" у 2014 році зазнав важкого поранення танковим снарядом у Пісках Донецької області. Після одужання, через три місяці реабілітації повернувся на фронт, де продовжив відстоювати суверенітет України.

Указом президента Зеленського від 30 листопада 2021 року Коцюбайлу було присвоєно звання Героя України.